Sławomir Nitras o pracy ministra: Żadnej rewolucji nie będzie

Ministrowie - już po zaprzysiężeniu - rozjechali się do swoich resortów. Sławomir Nitras, reprezentujący województwo zachodniopomorskie, nowy minister sportu i turystyki, przejął urząd z rąk byłej minister Danuty Dmowskiej-Andrzejuk.

Zapewnił, że w swoim resorcie nie zamierza dokonywać żadnej rewolucji. - Chciałem bardzo serdecznie podziękować pani minister, że znalazła czas i miło mnie przyjęła. Sport i turystyka to są bardzo ważne obszary i nie będzie żadnej rewolucji. Będziemy starali się trzymać politykę jak najdalej od sportu. Myślę, że znacznie dalej niż standardy, do których niestety w ostatnich latach musieliśmy się przyzwyczaić.Oprócz Sławomira Nitrasa, w drużynie Donalda Tuska, znalazła się jeszcze dwójka reprezentantów Pomorza Zachodniego. To Katarzyna Kotula, która została ministrą do spraw równości i Dariusz Wieczorek, który objął resort nauki i szkolnictwa wyższego. Oboje z Nowej Lewicy. W rządzie Donalda Tuska również funkcje wiceministrów objęły osoby z zachodniopomorskiego. W resorcie infrastruktury wiceministrem został Arkadiusz Marchewka z KO, a w resorcie Obrony Narodowej - były poseł Stanisław Wziątek z Nowej Lewicy.