Oddali hołd ofiarom Stanu Wojennego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Opozycjoniści i działacze NSZZ Solidarność na Pomorzu Zachodnim złożyli kwiaty przed bramą Stoczni Szczecińskiej, aby oddać hołd ofiarom Stanu Wojennego.

Dziś mija 42. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Ten dzień wspomina Andrzej Kropopek, działacz opozycji antykomunistycznej



- Gdy się pojawił generał, to się okazało, że ten generał wypowiedział wojnę własnemu narodowi. Po jakimś czasie nawiązałem kontakty z kilkoma kolegami z zakładu pracy. Próbowaliśmy dotrzeć do stoczni. Okazało się, że już nie dopuszczono nas do stoczni, gdyż obstawiona militarnie była właśnie przez tych obrońców pokoju. Wielu ludzi tu zostało zamkniętych - dodaje Kropopek.



Wielu opozycjonistów było internowanych w Stanie Wojennym, jedną z takich osób był Andrzej Butkiewicz, który wyszedł na wolność dopiero w 1986 roku.



- Internowano mnie do Wierzchowa Pomorskiego. W tamtym czasie siedzieliśmy tam w celach z więźniami. Było tak, że człowiek był wówczas tak mocno odosobniony, że myślał tylko co dzieje się na zewnątrz... - wspomina Butkiewicz.



Stan wojenny trwał formalnie 586 dni - zniesiono go 22 lipca 1983 roku. Winnych większości przestępstw nie udało się ukarać. Dotąd udało się ustalić śmierć 56 osób, internowano 10 tysięcy.