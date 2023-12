Kamienica znika z pejzażu Starego Miasta w Stargardzie

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Ostatnia z kamienic przeznaczonych do wyburzenia znika w środę z pejzażu Starego Miasta w Stargardzie.

Ekipy firmy rozbiórkowej wyburzają blisko stuletni budynek przy ul. Chrobrego 12.



Jacek Szwarc, właściciel firmy rozbiórkowej przyznaje, że chociaż istnieje ryzyko komplikacji, prace przebiegają bez niespodzianek. - Kamienica jest bardzo zbliżona do ulicy Chrobrego i pewne ryzyko występuje. Poza tym wysokość, dlatego trzeba uważać. Inne są stropy, inne dachy i czasami trzeba zmieniać podejście, taktykę, sposób wykonania. A myślę, że z biegiem czasu, w tym miejscu, coś pięknego na pewno powstanie.



Ale najpierw teren zostanie przebadany przez archeologów. Jak informuje Natalia Czajkowska-Rzeszut, wiceprezes Stargardzkiego TBS, to kolejny etap przygotowania działek pod nową zabudowę. - Na tym terenie, gdzie dziś są kamienice zlokalizowane i na działkach gminnych, które znajdują się w tym kwartale. Zobaczymy, co siedzi w ziemi i mamy nadzieję, że badania przebiegną dosyć sprawnie i potem będziemy mogli podejmować decyzje, co do dalszych planów, jeżeli chodzi o zagospodarowanie tych działek - powiedziała Czajkowska-Rzeszut.



Rozbiórka kamienicy może wiązać się także z chwilowymi utrudnieniami dla kierowców. Na czas kluczowych faz prac wyburzeniowych wstrzymywany jest ruch w obu kierunkach ulicy Chrobrego.