Sierżant Łukasz Agaś (z prawej) i starszy szeregowy specjalista Łukasz Chlebowski (z lewej) w SPSK nr 1 w Szczecinie, fot. Biuro Prasowe Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego

Wyjątkowa misja żołnierzy Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie.

Sierżant Łukasz Agaś i starszy szeregowy Łukasz Chlebowski zebrali listy od dzieci walczących z rakiem i dostarczyli je Świętemu Mikołajowi w Rovaniemi, na dalekiej północy Finlandii.



Zawieźli ponad tysiąc listów z kilkunastu szpitali w całej Polsce. Dotarły one do Świętego Mikołaja, a ten - w rewanżu - przygotował świąteczne upominki. Teraz trafią one do dzieci.



Patronat honorowy nad akcją objął Minister Obrony Narodowej, a środki finansowe przekazały Polskie Siły Zbrojne.