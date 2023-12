Nowe ogniska ptasiej grypy w regionie

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził je w gminie Goleniów. Z tego powodu wyznaczono obszar ochronny. Nowe ogniska wykryto w dwóch gospodarstwach.

By ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, sanepid i inspektor sanitarny wprowadził obszary: zapowietrzone i zagrożone.



Wokół ogniska grypy ptaków wyznacza się obszar zapowietrzony o promieniu co najmniej 3 km i obszar zagrożony o promieniu co najmniej 10 km.



I tak wg rozporządzenia wojewody zachodniopomorskiego, obszar zapowietrzony objął miejscowości: Domastryjewo, Domastryjewo Goleniowskie, Ininka, Kłosowice, Komarowo,Łaniewo, Łozienica, Modrzewie, Nadrzecze, Żdżary - Kolonia, Rozdroże, Inina. Natomiast za obszar zagrożony miejscowości: Białuń, Bolechowo, Bolesławice, Borzysławiec, Biała Łąka, Budno, Budno Kolonia, Czarna Łąka, Dębniki, Dobroszyn, Gniazdowo, Goleniów, Grabina, Inoujście, Iwno, Jasiny, Kamieniska, Kąty, Kąty Kolonia, Kępy Lubczyńskie, Krępsko, Krzewno Leśniczówka, Krzewno, Lubczyna, Marszewo, Marszewo Kolonia, Marszewo Wybudowanie, Miękowo, Miękowo Kolonia, Podańsko, Przerośliny, Rurka, Rurzyca, Rybaki Lubczyńskie, Smolniki, Smolno, Święta, Twarogi, Warcisławiec, Wierzchosław, Zaborze, Zabród, Zamęcie, Zielona Łąka, Żdżary, Żółwia Błoć, Kolonia Żółwia Błoć, Żółwia.



W obu strefach stanęły specjalne tablice informujące o zagrożeniu. W tych miejscach zaleca się utrzymywanie drobiu i innych ptaków w zamknięciu, stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przy kontakcie z drobiem, w szczególności odkażanie rąk i obuwia. A także przechowywanie wody, paszy i ściółki - przeznaczonej dla ptaków utrzymywanych w gospodarstwie - w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami.