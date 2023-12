Droga do latarni w Świnoujściu na sejmowej trybunie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dziś na języki wraca temat trapiący Świnoujścian od 8 miesięcy.

Od tego czasu bowiem mieszkańcy świnoujskiej dzielnicy Warszów, na wyspie Wolin pozbawieni są drogi do zabytków i plaży. Temat wrócił na sejmowej mównicy.



Tak mieszkańcy Świnoujścia protestowali po tym jak ówczesny wojewoda ze względu na zagrożenie terrorystyczne terminalu LNG, zamknął biegnącą przy nim drogę - ul. Ku Morzu.



Od decyzji minęło już 8 miesięcy. Dla opiekunów zabytków był to trudny czas - mówi Piotr Piwowarczyk: - Latarnię morską w Świnoujściu w 2023 r. odwiedziło ponad 80 proc. mniej turystów niż w latach ubiegłych. A to oznacza, że ze 100 tysięcy, bo tyle mniej więcej turystów odwiedzało ten zabytek co roku, w tym roku odwiedziło niewiele ponad 20.



Dziś temat wrócił po sejmowym wystąpieniu posła Jarosława Rzepy z PSL-u: - Ludzie protestowali. Droga jest zamknięta. Tracimy ogromne pieniądze na ochronę, a tak naprawdę trzeba przywrócić normalność. Panie premierze, mieszkańcy Warszowa w Świnoujściu oczekują, że droga ku morzu w tym mieście zostanie dla nich otwarta.



Mieszkańcy Świnoujścia czekają na krok ze strony nowego rządu i przede wszystkim spełnienie składanych obietnic.