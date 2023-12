Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Z lotniska w Goleniowie polecimy do Austrii. W nowej siatce połączeń znajdą się loty do Graz i Linz.

Tak będzie od maja przyszłego roku - poinformowały władze województwa zachodniopomorskiego. To kolejne połączenie, które ma rozwinąć podszczeciński port lotniczy.



Są też dobre informacje przed świętami. Linia Ryanair uruchomi w tym czasie dodatkowe loty do i z Wielkiej Brytanii. Łatwiej będzie dolecieć do Londynu i Liverpoolu.