Testy wyszły pomyślnie, autobusy będą mogły wjechać na przebudowany fragment Placu Zwycięstwa w Szczecinie.

Sprawdzono nowy pas autobusowo-tramwajowy. Ma on usprawnić przesiadkę z jednego środka komunikacji publicznej do drugiego. Autobus sprawdził go podczas przejazdu technicznego. Skontrolowano czy pojazd poprawnie zatrzymuje się przy przystanku oraz czy może opuścić Plac Zwycięstwa bez przeszkód. Wszystko wypadło pomyślnie.

Oznacza to, że na tę trasę będą mogły wjechać autobusy.



Dodatkowo, przy skrzyżowaniu ulicy Kopernika, Alei Wojska Polskiego oraz Placu Zwycięstwa uruchomiono w trybie testowym sygnalizacją świetlną. Planowany termin zakończenia inwestycji na Placu Zwycięstwa jak i na Alei Wojska Polskiego przewidziany jest na koniec kwietnia przyszłego roku. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 80 mln zł brutto.



Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.