Szlachetna Paczka dla potrzebujących w regionie

Fot. materiały organizatora

Wszystkie rodziny w Zachodniopomorskiem otrzymają pomoc w ramach Szlachetnej Paczki.

W weekend przygotowane paczki trafią do rodzin w potrzebie. Szlachetna Paczka to akcja w ramach, której ci, którzy zgłaszają swoje potrzeby, są wpisywani do bazy rodzin. Z tej z kolei wybierają je darczyńcy.



W tym roku żadna potrzebująca rodzina nie zostanie bez pomocy. Paczki trafią pod ponad 100 adresów.



W całym kraju na pomoc czeka jeszcze ponad 400 rodzin.



To już 23. edycja Szlachetnej Paczki. Pomoc trafi do potrzebujących 16 i 17 grudnia.