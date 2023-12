źródło: https://pixabay.com/pl/2122376/ID 4711018/CC0 - domena publiczna

Wpadł podczas kradzieży, na sumieniu miał jednak znacznie więcej.

Szczecińscy policjanci interweniowali w jednym z dyskontów. Mężczyzna ukradł towary za 280 złotych, jego łupem padły między innymi kapsułki do prania i słodycze.



Podczas interwencji okazało się, że miał on przy sobie środki odurzające, jest też poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Mężczyzna został zatrzymany, stanie teraz przed sądem.