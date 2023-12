Przetarg na przebudowę boiska przy szczecińskim liceum

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

Firmy, które chcą przebudować boisko przy XVI Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie, mogą składać oferty do 21 grudnia. Trwa przetarg ogłoszony przez miasto.

W ramach prac powstanie wielofunkcyjne boisko do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i nożną. Powstanie także boisko do siatkówki plażowej oraz bieżnia do skoku w dal.



Oprócz tego, będą też stoły do pingponga, ławki, kosze na śmieci oraz urządzenia siłowni pod chmurką. Zainstalowane zostanie oświetlenie i monitoring.



Wykonawca będzie miał 180 dni na zakończenie prac.