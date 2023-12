CBA rozbiło grupę. W grę wchodzą miliony złotych

Centralne Biuro Antykorupcyjne. Fot. CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne rozbiło grupę przestępczą, która wyłudzała dotacje unijne od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Chodzi o projekty warte 70 mln złotych. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Szczecinie.



Z komunikatu Centralnego Biura Antykorupcyjnego dowiadujemy się, że grupa działała na terenie województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Wszystko działo się od 2019 do 2021 roku. Członkowie grupy zajmowali się fałszowaniem dokumentacji i przedkładaniem do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nieprawdziwych oraz nierzetelnych dokumentów. Pieniądze wyłudzali z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Działania zorganizowanej grupy przestępczej doprowadziły do wyrządzenia szkody w mieniu wielkiej wartości, przekraczających milion złotych.



Na początku grudnia CBA zatrzymało 5 osób. Dwie osoby trafiły do tymczasowego aresztu. Wobec trzech podejrzanych prokurator zadecydował o zastosowaniu wolnościowych środków zapobiegawczych, w tym dozór policji, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, poręczenie majątkowe oraz zakaz kontaktowania się z osobami podejrzanymi w sprawie.



Sprawa jest rozwojowa, planowane są kolejne czynności.