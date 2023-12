Przedświąteczne wsparcie dla potrzebujących w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Akcja organizowana jest przez urząd miasta, a przyłączają się do niej lokalne restauracje i działacze społeczni. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Akcja organizowana jest przez urząd miasta, a przyłączają się do niej lokalne restauracje i działacze społeczni. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Akcja organizowana jest przez urząd miasta, a przyłączają się do niej lokalne restauracje i działacze społeczni. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Świąteczne paczki od miasta dla potrzebujących wsparcia dziś trafią do 200 rodzin. Podarki rozdawane są w sali Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu.

Tradycyjne świąteczne przysmaki przekazywane potrzebującym mieszkańcom, to w Świnoujściu już kilkunastoletnia tradycja.



- Skorzystamy z tego. Będzie coś dla dzieci. - Pierogi, herbaty, owoce, słodycze... - Wielu ludzi nie ma za co żyć, z czego zrobić opłaty. - Na święta jak znalazł - mówili obdarowani.



- Tu jest ok. 50 paczek. Część z nich jest dla emerytowanych nauczycieli ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, a część dla naszych seniorów - dodał Tomasz Kaleta ze świnoujskiego Gospodnika.



- Korzystają bardzo chętnie. Przygotowaliśmy listę osób, które MOPR wytypował do obdarowania. Wszyscy wychodzili z podarunkami i z życzeniami spokojnych świąt - dodaje Joanna Ingielewicz, zastępca naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.



Akcja organizowana jest przez urząd miasta, a przyłączają się do niej lokalne restauracje i działacze społeczni.