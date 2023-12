Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Izbę Pamięci Sybiraków stworzyli uczniowie Szczecińskiej Szkoły Florystycznej. To zbiór pamiątek Polaków zesłanych przez sowietów w głąb byłego Związku Radzieckiego do przymusowej pracy w łagrach podczas II Wojny Światowej.

Wystawione są m.in. zdjęcia, listy, dokumenty oraz pamiątki przebywających na Syberii.



- To zbiór pamiątek Polaków zesłanych przez sowietów w głąb byłego Związku Radzieckiego do przymusowej pracy w łagrach podczas II Wojny Światowej. - mówi Wiktoria, uczennica trzeciej klasy Szczecińskiej Szkoły Florystycznej.



- Przyjechałam z Syberii, kiedy miałam 2 latka. My się spotykamy z młodzieżą i ta szkoła jest otwarta. - mówi Zofia Wojewnik, prezes szczecińskiego oddziału Związku Sybiraków.



Uczniowie mają w planach poszerzenie kolekcji pamiątek oraz prelekcję z udziałem Sybiraków.