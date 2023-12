Ograniczenie zrzutu nieczystości do Iny

źródło: https://pixabay.com/pl/1202247/wiol5 wiol5/CC0 - domena publiczna

Zbiorniki retencyjne oczyszczalni ścieków w Stargardzie mają ograniczyć niekontrolowany zrzut wód opadowych zmieszanych z nieczystościami do rzeki Iny, co zdarza się podczas gwałtownych nawałnic.

Miasto potwierdziło informację o przyznaniu 20 mln zł na ten cel z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Zapewni także milionowy wkład własny.



Wyborem wykonawcy i nadzorem inwestycji zajmą się Wody Miejskie. Piotr Tomczak, prezes komunalnej spółki przyznaje, że zakres prac jest bogaty.



- To budowa przepompowni nadmiarowej ścieków wraz z adaptacją obiektów kubaturowych i wykonaniem niezbędnych urządzeń na terenie oczyszczalni ścieków, a również adaptacja dwóch obecnych zbiorników, które wcześniej służyły do fermentacji osadów. W tym etapie pozwoli nam to zwiększyć retencję o 28 tysięcy metrów sześciennych - zapowiedział.



W ocenie Artura Furdyny, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Iny i Gowienicy fakt, że rozpoczęto przygotowania do inwestycji pozwala na ostrożny optymizm.



- Kwota jest istotna i mam nadzieję, że tym razem jej wydatkowanie przyniesie lepsze skutki niż wcześniejsze inwestycje, bo niemałe środki już spożytkowane nie przekładały się na sytuację ze spłukiwaniem ze znacznej części miasta ścieków nieoczyszczonych z wodami opadowymi wprost do rzeki - dodał Furdyna.



Wody Miejskie do 12 lipca przyszłego roku chcą wybrać wykonawcę, który na budowę systemu retencji wód opadowych będzie miał dwa lata od chwili podpisania kontraktu