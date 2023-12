Nielegalne produkty w paczkach i na targowisku [ZDJĘCIA]

źródło: KAS źródło: KAS źródło: KAS źródło: KAS źródło: KAS

Podróbki markowej odzieży, nielegalne środki na potencję oraz substancja psychoaktywna - to wszystko można było, oczywiście niezgodnie z prawem, nabyć na świnoujskim targowisku.

Kres nielegalnie sprzedawanym towarom położyła Krajowa Administracja Skarbowa, która w czasie rutynowej kontroli odkryła, co i w jakiej ilości można nabyć nielegalnie na świnoujskim, przygranicznym targowisku.



To 192 bluzy z bezprawnie użytym znakiem towarowym, których wartość przekroczyła 100 tys. zł.



W skontrolowanych paczkach nadanych z Wielkiej Brytanii wykryto za to 6 e-papierosów z olejkiem o wysokiej zawartości THC czyli głównej substancji psychoaktywnej zawartej w konopiach. Zaś w paczkach nadanych z Indii 142 tabletki na potencję o wartości 1.385 zł.



Wszystko zostało zatrzymane przez funkcjonariuszy. W toku jest dalsze postępowanie, którego wynikiem w najsurowszym wymiarze może być pozbawienie wolności do 5 lat.