Serwa: "Filharomia pod przewodnictwem nowego dyrektora pójdzie w dobrą stronę"

Filharmonia Szczecińska. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Pod kierownictwem nowego dyrektora, to miejsce ważne na mapie artystycznej Szczecina, będzie się rozwijało w jak najlepszą stronę ­- powiedziała w audycji Radio Szczecin na Wieczór Dorota Serwa o wyborze Przemysława Neumanna, na stanowisko dyrektora szczecińskiej filharmonii.

Bardzo chciałam, aby ta instytucja trafiła w jak najepsze ręce - dodała była dyrektor Filharmonii.



- Wiem, że to jest fantastycznie działająca instytucja, ale nie tylko instytucja, bo to jest naprawdę taki żywy, fantastyczne organizm, żywy instrument, który świetnie działa. Więc rzeczywiście nie chodziło o to, żeby ktoś dopiero eksperymentował, tylko żeby rzeczywiście mądrze wykorzystał to, co jest. Nałożył na to swoje też dobre, mądre i wszechstronne doświadczenie. I tak się stało. - mówi Serwa



Przemysław Neumann urodził się w 1979 roku w Poznaniu. Jest absolwentem m.in. poznańskiej Akademii Muzycznej. Przed podjęciem pracy w Szczecinie od ośmiu sezonów artystycznych pełnił funkcję Dyrektora Filharmonii Opolskiej.