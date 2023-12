Szczecińskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego szuka operatorów

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie szuka operatorów do obsługi numeru alarmowego 112.

Chętni w pierwszej kolejności muszą ukończyć szkolenie - w drugiej zdać egzamin, do którego można podejść maksymalnie dwa razy. Osoba, która zda egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymuje certyfikat operatora numerów alarmowych, ważny przez 3 lata.



Mamy jeszcze około 15 wakatów. To praca w systemie zmianowym po 12 godzin - mówi Małgorzata Smolarek, kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie:



- Ta praca również niesie bardzo dużo satysfakcji dla operatorów, którzy niosą pomoc ludziom w takich trudnych sytuacjach. Zgłoszeń jest różnie, od 2 tysięcy na jedną zmianę, czyli na 12 godzin, nawet do czterech tysięcy. Ogólnie mamy 74 etaty, natomiast mamy jeszcze 15 wakatów. - mówi Smolarek.



To wymagająca i dość specyficzna praca - mówi Edyta Adamczyk, operatorka zachodniopomorskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego:



- Często borykamy się z takimi zgłoszeniami, które są trudne, gdzie ludzi najczęściej spotyka jakieś nieszczęście. I w tym momencie jesteśmy tymi osobami, które muszą skutecznie przekazać to, żeby ta pomoc do nich dojechała jak najszybciej. Przekazujemy do trzech służb, w razie potrzeby do straży pożarnej, do policji i do ratownictwa medycznego, w zależności od tego, co potrzeba, żeby pojechało na miejsce. - mówi Adamczyk.



Przypomnijmy, że od środy CPR w Szczecinie ma nową siedzibę, która mieści się w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.