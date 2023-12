Szpital w Goleniowie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

"To odpowiedź na potrzeby mieszkańców" - tak Prezes Zarządu Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie mówi o planach utworzeniu tam DPS-u.

Jak podkreśliła w Rozmowach pod Krawatem, większość pacjentów na oddziałach to seniorzy, którzy zmagają się z wieloma schorzeniami. Stąd projekt budowy placówki, gdzie mogą otrzymać kompleksową opiekę i rehabilitację. To także pomoc dla ich bliskich - wyjaśniała Katarzyna Kęcka.



- Dużą część doby spędzamy w pracy, nie mamy czasu zajmować się swoimi bliskimi. W związku z tym pomysł takiego domu myślę, że idealnie się wpisuje w te trendy. Gdzie my możemy tą opiekę sprawować, zabezpieczyć też jednocześnie medycznie i rehabilitacyjne. Tam przygotowywane będą sale do terapii zajęciowej, tam będzie przewidziana też kuchnia dla naszych podopiecznych. - mówi Kęcka.



Na utworzenie DPSu szpital zdobył 10 milionów złotych dotacji.