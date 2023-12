Fot. Krajowa Administracja Skarbowa

Nielegalna bimbrownia - zlikwidowana. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej skontrolowali posesję w jednej z podkoszalińskich miejscowości.

To tam produkowany był nielegalny alkohol. Pomysłowy „przedsiębiorca” ulokował swoją linię produkcyjną w przydomowym garażu - mówi Małogorzata Brzoza rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie:



- Produkował w nim alkohol o nazwie Duch Puszczy. Zabezpieczyliśmy 27 litrów takiego gotowego alkoholu i 270 litrów zacieru do jego produkcji. Dodatkowo zatrzymaliśmy sprzęt wykorzystywany do nielegalnej produkcji alkoholu. Butelki, etykietki z nazwą Duch puszczy i nakrętki do tych butelek. - mówi Brzoza.



Za nielegalne wytwarzanie alkoholu grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat.