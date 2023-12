Dodatkowe ekrany akustyczne na DK11? Dopiero badania rozstrzygną sprawę

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Badania natężenia hałasu rozstrzygną, czy na powstającym odcinku drogi dojazdowej do Kołobrzegu zamontowane zostaną ekrany akustyczne. O takie rozwiązanie wnioskują miejscowe władze.

Chodzi o budowany odcinek drogi krajowej nr 11, czyli łącznik drogi S6 z kołobrzeską obwodnicą. Na kilkusetmetrowym fragmencie powstaną bariery chroniące okolicznych mieszkańców przed hałasem. Do kołobrzeskiego magistratu wpłynęło pismo od Zarządu Dzielnicy „Rzemieślniczej” wskazujące, że ekranów akustycznych zabraknie na odcinku naprzeciw istniejącej galerii handlowej, w którym dopiero powstaje zabudowa mieszkaniowa.

Władze miasta zaprosiły więc przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przy przedstawić problem - mówi Michał Kujaczyński, rzecznik magistratu.



- To jest nowy przebieg drogi. Można spodziewać się, że będzie tam szedł bardzo intensywny ruch. W związku z tym będzie głośno. - mówi Kujaczyński.



Niestety w ramach realizowanego projektu nie ma możliwości dostawienia kolejnych ekranów. Mateusz Grzeszczuk, rzecznik szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mówi, że po wykonaniu drogi przeprowadzone zostaną natomiast badania natężenia hałasu, które mogą być podstawą do montażu dodatkowych barier.



- Mamy możliwość działania tylko i wyłącznie, jeżeli te normy będą przekroczone. Z tego badania wyjdzie, czy trzeba dostawić dodatkowe ekrany. - tłumaczy Grzeszczuk



Cała inwestycja powinna być gotowa do kwietnia przyszłego roku.