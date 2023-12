Świnoujście bez subwencji na przeprawę promową

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Miasto od nowego roku za utrzymanie promów i tunelu poniesie koszt 46 mln złotych. Do tej pory świnoujski samorząd na funkcjonowanie dwóch przepraw promowych rokrocznie otrzymywał 25 mln zł rządowej subwencji.

Po po otwarciu tunelu, promy przestały spełniać formalny wymóg, czyli transport 2 tys. pojazdów dziennie w skali roku. Prezydent Świnoujścia, Janusz Żmurkiewicz, ubiegał się o zmianę tego zapisu.



- Wystąpiłem do polskiego rządu z prośbą, aby w ustawie zmienić ten zapis. Świnoujska przeprawa promowa dostałaby dofinansowanie. Na pewno nie na tym samym poziomie co do tej pory, ale np. 5 mln złotych - powiedział prezydent.



Obie świnoujskie przeprawy wciąż funkcjonują i wciąż mają wielu pasażerów - nie zawsze zmotoryzowanych podkreśla Paweł Szynkaruk, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Świnoujściu. - Liczba pasażerów, którą przewozimy, znacznie przewyższa liczbę osób przemieszczających się autobusami. Szacunkowo, rocznie przewozimy około 5-6 mln pasażerów.



Świnoujski samorząd zamierza nadal ubiegać się o zmianę zapisu ustawowego, który na pokładzie Bielików miałby uwzględniać także pieszych i rowerzystów.