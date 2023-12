Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin] Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

Choinka dla życia, czyli choinka za krew. Honorowi krwiodawcy, którzy dziś oddali krew otrzymali świąteczne drzewko.

Do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie choinki przywiozło Nadleśnictwo Myślibórz. Pan Adrian specjalnie dziś przyjechał oddawać krew. - Słyszałem o tej akcji i tak sobie zaplanowałem, żeby włączyć się w akcję od razu. Przyszedłem razem z tatą. Zachęciło to nas podwójnie. Oprócz oddania krwi, jeszcze symboliczny gest - uważa pan Adrian.



Pan Marcin oddaje krew od kilku lat. - Już trzeci, czwarty rok, prawie osiem litrów krwi oddałem. Zawsze jest jakaś satysfakcja, że można pomóc drugiej osobie. Dobrze, że jest taka akcja. Dla tych, co pierwszy raz oddają, może to być pierwszy krok, a potem będą oddawać cyklicznie. Dziś nawet nie wiedziałem o tej akcji. To miła niespodzianka - mówi pan Marcin.



Łącznie dla krwiodawców przygotowano 130 drzewek.