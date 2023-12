Remont magistratu droższy kilka razy. Radni powołali komisję

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Miał kosztować 4 mln 800 tysięcy, a finalnie wyszło 17 milionów. Mowa o trwającym remoncie budynku Urzędu Miasta w Świnoujściu.

Tematem zajęli się radni, którzy powołali w tej sprawie już działającą komisję rewizyjną.



Tak sprawę 3,5-krotnego wzrostu ceny remontu budynku komentuje i wyjaśnia prezydent Świnoujścia, Janusz Żmurkiewicz.



- Kiedy wysłaliśmy fachowców, żeby zbadali stan, okazało się, że trzeba tam zrobić znacznie więcej niż się nam wydawało. Wykonawca wszedł na strych i okazało się, że tam trzeba wszystko wymieniać. Koszty rosły z każdym dniem - powiedział Żmurkiewicz.



Choć w ostatnich latach niebagatelne podwyżki cen usług i produktów stały się niemal normą, tak ogromny skok wzbudził podejrzliwość. Z wnioskiem o powołanie komisji rewizyjnej wyszła radna Joanna Agatowska z SLD.



- Dziś na sesji budżetowej prezydent przyznał, że wiele rzeczy w trakcie remontu budynku ich zaskoczyło, ale to nie powinno tak wyglądać - uważa Agatowska.



A sytuację komisja już bada - informuje nas Sławomir Nowicki, radny Grupy Morskiej. - W tej kwestii poprosiliśmy o dokumenty. Będziemy informować na bieżąco, jeśli wypracujemy stanowisko.



O wynik prezydent się nie obawia. - To nawet jest korzystne. Kończą się pomówienia - dodaje Janusz Żmurkiewicz.



Opracowanie dotyczące inwestycji radni mają wypracować do końca lutego 2024 roku.