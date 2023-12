Świnoujście z budżetem na nowy rok. Są inwestycje

Świnoujście. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Wyspiarze z budżetem na 2024 rok. W piątek rada miasta przyjęła przyszłoroczny plan budżetu - nie brakuje w nim inwestycji w zdrowie i miejską infrastrukturę.

Przejście na plażę pod torami, budowa promenady leśnej czy ulicy Nowojachtowej, to jedne z większych inwestycji planowanych w przyszłorocznym budżecie - mówi Barbara Michalska, zastępczyni prezydenta Świnoujścia. - Mamy tak skonstruowany budżet, że będziemy realizować przede wszystkim te inwestycje, które już są realizowane, będą kontynuowane. Najczęściej inwestycji nie da się zrobić w jeden rok. Wieloletnią inwestycją jest stacja uzdatniania wody dla miasta, którą pomocniczo realizuje spółka ZWiK. Druga pozycja to budowa systemu zarządzana ruchem w mieście. Z dróg jest Nowojachtowa, rozwijająca się Dzielnica Nadmorska. Staramy się prowadzić budżet w sposób zrównoważony, czyli nie zaniedbywać żadnej dziedziny. W zakresie kultury też potrzebna jest infrastruktura np. od wielu lat oczekiwana winda dla Domu Kultury, konieczna do wybudowania.



Świnoujski samorząd w przyszłym roku na inwestycje wyda ok. 99 mln złotych.