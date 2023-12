Ruszyła rozbiórka Szczecińskiego Domu Sportu [ZDJĘCIA]

Trwa rozbiórka Szczecińskiego Domu Sportu. Ciężki sprzęt burzy 50-letni budynek. Wszystko po to, by mógł w tym miejscu powstać nowy obiekt.

Rozbiórka ma potrwać kilka tygodni. Później rozpoczną się przygotowania do budowy.



W ramach inwestycji powstanie nowy 30-metrowy basen oraz większa hala sportowa. W budynku znajdą się również dwie sale bokserskie, a także zaplecze szatniowo-socjalne. Obiekt zostanie wyposażony w trybuny dla widowni. W nową zabudowę wkomponowane zostaną elementy po starym obiekcie - część holu wejściowego i mozaiki.



Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Generalnym Wykonawcą robót jest BUDIMEX S.A. Koszt prac to prawie 110 mln złotych, z czego 65 mln

złotych to dofinansowanie z Polskiego Ładu.



Nadzór sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.