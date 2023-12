Weekend cudów w regionie

"Szlachetna Paczka". Fot. materiały organizatora

Świąteczne prezenty trafią do potrzebujących rodzin w Szczecinie i regionie. Dziś rusza finał Szlachetnej Paczki, czyli weekend cudów.

Przez 2 dni wolontariusze będą dostarczać przygotowane przez darczyńców paczki.



W tym roku, pomoc trafi do 450 rodzin w regionie i 160 w Szczecinie.



Nikt kto się zgłosił po pomoc nie zostanie sam - mówi Wojciech Krygier, koordynator regionalny Szlachetnej Paczki w Zachodniopomorskiem: - Weekend Cudów Szlachetnej Paczki to wyjątkowy moment w roku podczas kilkaset tysięcy osób w całej Polsce mnoży dobro, a mądra pomoc dociera do tych, którzy tego najbardziej potrzebują, czyli potrzebujące rodziny. Odzyskują nadzieję. Czują też, że ktoś ich dostrzegł i nie zostają sami ze swoimi problemami. Wolontariusze Szlachetnej Paczki pukają do drzwi potrzebujących rodzin. Przekazujemy im pomoc przygotowaną przez tę.



To już 23. edycja Szlachetnej Paczki.