Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Co jeść zimą, by uniknąć wizyt u lekarza podpowiada Narodowy Fundusz Zdrowia. Chodzi o to, jak układać dietę, by zwiększyć odporność w miesiącach, gdy narażeni jesteśmy na różne infekcje wirusowe.

To, co jemy ma wpływ na cały nasz organizm, a są produkty które pomogą nam zachować dobre zdrowie - mówi Małgorzata Koszur z zachodniopomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia:



- Powinniśmy zaczynać dzień od ciepłego śniadania, używać rozgrzewających dodatków i przypraw np. cynamonu, imbiru, kardamonu, goździków, kurkumy. Powinniśmy też jeść ciepłe posiłki, np. zupę. Nie zapominać o nawadnianiu organizmu, czyli poza wodą, pić ciepłe napary z lipy, bzu czy z innych ziół - dodaje Koszur.



Warto odwiedzać, także portal diety.nfz.pl. Tam znajdziemy jadłospisy przygotowane przez specjalistów.