"Paczka dla Bohatera". Wolontariusze ruszyli w świat [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Wolontariusze wyruszyli rozdawać paczki dla kombatantów, walczących podczas II Wojny Światowej i opozycjonistów antykomunistycznych.

To w ramach 13. akcji "Paczki dla Bohatera". Do pomocy w rozwożeniu świątecznych paczek włączyli się przedstawiciele służb mundurowych, zwykli mieszkańcy Szczecina oraz harcerze.



- Jesteśmy tutaj po raz kolejny, bo nie zapominamy o polskich bohaterach - mówi Wioleta Okoń, przyboczna 5. drużyny harcerskiej z Osiedla Bukowego: - Tych naszych bohaterów jest coraz mniej i czekają na nas. Czekają na człowieka, który do nich przyjdzie, z nimi porozmawia, bo wielu z nich jest samych w domu. I my tu jesteśmy dla nich.



- Uczestniczę drugi raz, a pomagam dlatego, że takie starsze osoby potrzebują takiego ciepła domowego i rodzinnego. Chcą też opowiedzieć komuś o tym, jak im było w czasach, kiedy oni byli młodzi - dodaje druga wolontariuszka.



- Ponad 200 w Szczecinie i 450 w regionie kombatantów otrzyma paczki świąteczne. Co w nich się znajduje? To wyjaśnia Tomasz Sawicki, organizator "Paczki dla Bohatera": - Dzielimy te dobro, które dostajemy - artykuły spożywcze, artykuły chemii. To co się przyda naszym kombatantom na święta, to są kartki świąteczne. To jest chemia, i gadżety, i świąteczne ozdoby. Wszystko co dobre mamy dla nich.



W całym kraj paczki trafią do 2 tysięcy kombatantów.