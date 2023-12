"Szlachetne Paczki" w drodze do potrzebujących [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Kilkunastu wolontariuszy wyruszyło z paczkami świątecznymi, które przekażą najbardziej potrzebującym rodzinom i osobom samotnym w naszym regionie.

To w ramach 23. edycji ogólnopolskiej akcji "Szlachetna Paczka".



W Szczecinie zostanie obdarowanych ponad 150 rodzin, a w całym województwie prawie 500 dostanie świąteczne paczki.



- Staramy się, aby te prezenty był bardziej wędką niż rybą - mówi Justyna, wolontariusz: -Chcemy poprawić sytuację tych rodzin tak, żeby mogli wyjść na prostą. Z nietypowych próśb były: panele podłogowe, blachy dachowe. Ktoś marzy o ładnej koszuli, dzięki której będzie mógł pójść na rozmowę o pracę i dobrze się zaprezentować. Dzieci marzą o jakichś ulubionych słodyczach. Starsze osoby często marzą o droższej kawie, na którą nie mogą sobie same na co dzień pozwolić.



W pakowaniu i rozwożeniu paczek uczestniczą również dzieci z ósmej klasy Szkoły Podstawowej numer 56 w Szczecinie: - Chcę, żeby inni mieli fajne święta. Nazywam się Michalina. Jedziemy dziś do tych rodzin. Będziemy im życzyć na pewno miłych świąt i rozdamy paczki. Nazywam się Julia, porozmawiam trochę z tymi ludźmi, bo nie każdy ma z kim na co dzień. Na pewno zapytam o samopoczucie i złożę życzenia. To jest chyba najlepsze co można im powiedzieć. Każdy zasługuje na pomoc, nawet jeżeli ktoś ma trochę mniej pieniędzy - opowiadają uczennice.



Paczki przygotowane przez darczyńców będą rozdawane przez cały weekend.