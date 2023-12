Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Do 21 grudnia mogą zgłaszać się firmy, które chcą zbudować przejście pieszo-rowerowe pod torami w świnoujskim Łunowie.

Miasto właśnie otrzymało pozwolenie na budowę kolejnego z nich.



W ramach prac powstanie przejście pod torami, które prowadzić będzie do plaży. Według wcześniejszych planów, w tym miejscu miała powstać kładka ze schodami.



Pozwolenie na pierwsze przejście miasto otrzymało we wrześnie. Tam prace wkrótce ruszą.



Obecnie przez tory wiedzie wydeptana ścieżka od ronda w Łunowie, to jednak tymczasowe rozwiązanie.