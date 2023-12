Klub Motoryzacyjny kwestuje na rzecz zwierząt [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Zbiórkę dla zwierząt ze schroniska w Kiczarowie prowadzi dziś przed marketem Kaufland przy ul. Kościuszki w Stargardzie Klub Motoryzacyjny.

Jego przedstawiciele zachęcają mieszkańców, by w gorączce przedświątecznych zakupów podzielić się - tym, co w koszyku - z czworonożnymi podopiecznymi schroniska. Akcja wystartowała o 10:00 potrwa do 16:00.



A podzielić się można, przynosząc m.in. karmę dla zwierząt do specjalnego stoiska przed marketem. Bartosz Zajdlic ze Stargardzkiego Klubu Motoryzacyjnego zapewnia, że liczy się każdy produkt.



- Zawsze ktoś przyjdzie, coś włoży. Cieszy nas każda puszka. Zbieramy wszystko, oprócz kołder i poduszek. Jesteśmy chętni na: ręczniki, dywaniki, poszewki, prześcieradła, do tego smycze. Karma oczywiście mile widziana każdego rodzaju. Przy karmie, szczególnie suchej stawiamy na jedzenie lepszej jakości. Nie liczy się ilość, liczy się jakość. Ze względu na to, że starsze pieski czy starsze koty nie mogą po prostu pogryźć twardej karmy - tłumaczy Zajdlic.



W akcję zaangażował się także Kacper, który w szybkim tempie chce wypełnić darami swojego busa. - Dla nas to nie jest wiele, dać 100 złotych na karmę. To nie są wielkie pieniądze w tych czasach, a dla zwierzaków to naprawdę dużo. Miejmy nadzieję, że busa wypełnią. Wiadomo, że budżety w tych czasach są różne, ale warto się dzielić - dodaje Kacper.



Organizatorzy, licząc na hojność mieszkańców i klientów mają nadzieję, że uzupełnią zapasy schroniska nie tylko na święta.