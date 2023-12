Wąskotorówką na święta

Od drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia do Sylwestra będzie można skorzystać z zimowych przejażdżek Nadmorską Koleją Wąskotorową.

Dzięki świątecznym kursom będzie można wygodnie dotrzeć do lokalnych atrakcji turystycznych, takich jak latarnia morska czy ruiny kościoła w Trzęsaczu. Od 26 do 31 grudnia pociągi kursować będą według specjalnego rozkładu jazdy.Wyjeżdżać będą o godz. 9:55 ze stacji Gryfice, a następnie, po dotarciu do Trzęsacza kursować będą trzykrotnie na trasie Trzęsacz - Pogorzelica - Trzęsacz.Ostatni kurs o godz. 15:55 z Pogorzelicy będzie kursem powrotnym do Gryfic.