Wyremontują trasę między Kołbaskowem a Smolęcinem

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Rusza długo oczekiwana przebudowa drogi między Kołbaskowem a Smolęcinem.

To kolejna, długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja - mówi Magdalena Sochanowska ze Starostwa Powiatowego w Policach.



- Jest to dosyć trudny odcinek dla mieszkańców, poruszających się na terenie gminy Kołbaskowo. Zawarta została już umowa z firmą na remont. To jest niewielki odcinek około 500-metrowy. Przygotowujemy kwestie formalne związane z przeprowadzeniem tej inwestycji, także jak tylko warunki atmosferyczne nam na to pozwolą, to prace zostaną przeprowadzone - podkreśla Sochanowska.



Prace drogowe, w tej części gminy Kołbaskowo, potrwają około 5 miesięcy. Koszt inwestycji, to ponad 800 tysięcy złotych. Na jej realizację, Powiat Policki uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.