Warsztaty dla dzieci z zespołem Szczecinianie, czyli muzyczna podróż po regionach [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Gra na instrumentach ludowych, nauka śpiewania polskich kolęd oraz poznanie kultury i zwyczajów bożonarodzeniowych.

To wszystko podczas darmowych warsztatów wokalnych dla dzieci zorganizowanych przez Zespół Pieśni i Tańca "Szczecinianie" w Studiu S-1 Radia Szczecin. - To była dobra okazja, aby nauczyć się śpiewania kolęd przed świętami - mówi Ewa Ott-Kamińska, współprowadząca warsztaty. - Poznaliśmy pastorałki z Orawy, Kaszub. Dzieci miały okazję zagrać na regionalnych instrumentach.



- Najbardziej podobało mi się granie na dzwonkach. Są takie nietypowe - mówili uczestniczek warsztatów. - Dowiedziałam się, że w basach są zrobione struny z baranich jelit.



- To są dzwonki pasterskie odpowiednie naciągnięte przez kowala. Są melodyczne dzwonki, które z reguły noszą barany czy owce na szyi, ale odpowiednie nastrojone mogą służyć jako instrument pasterki - mówi Krzysztof Kamiński z Zespołu Pieśni i Tańca "Szczecinianie".



Po warsztatach dla dzieci odbył się koncert kolęd Zespołu "Szczecinianie". Retransmisja 24 grudnia o godzinie 17, na naszej antenie. "Kolędowanie ze Szczecinianami" to ostatnia odsłona Festiwalu "Mniejszości pod polską flagą".