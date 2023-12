Świnoujście w świątecznym wydaniu. Jarmark Rękodzieła zaprasza

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Co prawda nie pod chmurką, ale w niezwykłym nastroju. W Świnoujściu trwa Jarmark Rękodzieła z motywem świątecznym w tle.

Bożonarodzeniowe ozdoby i świąteczne upominki spod rąk ponad 20 świnoujskich rękodzielników - to wszystko czeka na wyspiarzy w Pasażu Rondo, gdzie już po raz kolejny z inicjatywy mieszkańców i dzięki uprzejmości właścicieli obiektu, odbywa się świąteczny jarmark.



- Rzeczy są wyjątkowe. Polecam i gorąco zapraszam. Techniki rękodzielnicze znajdzie tu przeróżne. Poczujcie państwo klimat Świąt Bożego Narodzenia. To trzeba przyjść i zobaczyć - zachęca Ewa Mechło.



Wśród bombek czy stroików można też odnaleźć bardzo eleganckie ozdoby stołu, jak sojowe, rękodzielnicze świece w kryształach, których autorką jest Małgorzata Śliwińska.



- Wybór świeczek jest bardzo zróżnicowany. Mamy od około 20 do 25 zapachów. Świece są sojowe na drewnianych knotach. Oprócz świeczek w standardowych słoikach, mamy także świece dekoracyjne, woski zapachowe - opowiada Śliwińska.



Jarmark otwarty jest codziennie do 22 grudnia włącznie od godz. 10:00 do 17:00 w Pasażu Rondo przy placu Wolności.