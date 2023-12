Gość "Kawiarenki Politycznej" o nowym rozdaniu w polityce

Więcej resortów, rozdział Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego czy też dość liczna grupa polityków z naszego regionu w obecnym rządzie - to ważne zmiany, do jakich doszło w ostatnich dniach w Polsce - ocenia dr Bartłomiej Toszek.

Politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego był gościem porannej "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.- Wydaje mi się, że ważnym - chociaż pewnie mówię to z perspektywy swojego zawodu - jest rozdzielenie Ministerstwa Edukacji i Ministerstwa Nauki. Nas tutaj, w Szczecinie cieszy na pewno to, że tak wielu szczecinian objęło funkcje ministrów, wiceministrów. Liczymy na to, że nasz region będzie miał trochę większy wpływ niż dotychczas na funkcjonowanie rządu - podkreśla Toszek.Nieco inaczej pierwsze dni nowego rządu ocenia dziennikarz, publicysta Radia Wnet Łukasz Jankowski. W jego ocenie najistotniejszy był podział poszczególnych resortów: - To wszystko, to jest ideowe. To zostało oddane Lewicy albo takiej Barbarze Nowackiej niby nie z Lewicy, ale jednak działaczce lewicowej, żeby tam Kościół gonić, gonić konserwatystów, ktoś tam gejów, no żeby była tam zabawa... A w tle tej zabawy będą działy się poważne interesy i poważne sprawy, których pilnuje stara gwardia Platformy Obywatelskiej.W rządzie Donalda Tuska Pomorze Zachodnie reprezentują ministrowie Katarzyna Kotula, Dariusz Wieczorek i Sławomir Nitras oraz wiceminister Arkadiusz Marchewka.