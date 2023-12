"Widziałem, kiedy zaczęli do nas strzelać. Widziałem padających ludzi" [WIDEO, ZDJĘCIA]

17 grudnia mijają 53 lata od masakry grudniowej, w której podczas protestów w Szczecinie od kul milicji i wojska zginęło 16 osób.

Uroczystości upamiętniające ofiary i walkę robotników za wolną Polskę odbyły się przed stoczniową bramą. Początek dał im sygnał okrętowej syreny i hymn, a przewodniczący NSZZ Solidarność na Pomorzu Zachodnim Mieczysław Jurek przeczytał list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy.- Jest to tragiczny dzień w dziejach polskiej historii - wspominają uczestnicy wydarzeń Grudnia'70. - Jest to tragedia narodowa z tego względu, że zostali zamordowani stoczniowcy, osoby, które szły do pracy, czy w domu. Miałem 16 lat. Też walczyliśmy, rzucaliśmy kamieniami. Byłem przy komitecie, widziałem to wszystko, kiedy zaczęli do nas strzelać. Widziałem padających ludzi. Widziałem, gdzie ich chowali. Walczyliśmy o wiarę, sprawiedliwość społeczną.- Robotnicy wiedzieli, że nie zasłużyli na takie traktowanie ze strony władz komunistycznych - podkreślał podczas przemówienia prezydent Szczecina Piotr Krzystek. - Bo swoją pracę i swoje obowiązki wykonują rzetelnie i odpowiedzialnie. Dziś 53 lata później trudno wyobrazić sobie, że władza strzela do mieszkańców. Że zabitych chowa się pod przykryciem nocy na cmentarzu okazując bezduszność wobec najbliższych, którym nie pozwolono godnie przeżyć traumy śmierci i pogrzebu.Najmłodszą ofiarą komunistów w Grudniu 1970 roku była 16-letnia Jadwiga Kowalczyk. Została trafiona w głowę w swoim mieszkaniu. W całym kraju Ludowe Wojsko Polskie i Milicja Obywatelska zamordowały 45 osób.