"Szczecinianie" kolędowali w radiowym studiu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Kolędy oraz pastorałki z różnych regionów Polski, w wykonaniu najwspanialszych głosów i kapeli ludowej, zabrzmiały podczas koncertu Zespołu Pieśni i Tańca „Szczecinianie” w studiu S-1 Radia Szczecin.

Ponad 100 osób zebranych w naszym studiu koncertowym było pod ogromnym wrażeniem śpiewu szczecińskiego zespołu.



- Tradycyjne śpiewy, tradycyjny sposób śpiewania, tradycyjnie pieśni, instrumenty. Ja to bardzo cenię, szczególnie w Szczecinie. Najbardziej podobały mi się jednak nasze tradycyjne kolędy, które mogliśmy razem z zespołem po cichu śpiewać. Piękne i przede wszystkim wprowadzające w świąteczny nastrój. W ucho wpadły mi szczególnie kolędy, których na co dzień się nie słucha i te nasze góralskie, przepiękne melodie - mówili słuchacze uczestniczący w koncercie.



Retransmisja koncertu "Zespołu Szczecinianie" w wigilię o godzinie 17 na antenie Radia Szczecin. "Kolędowanie ze Szczecinianami" to ostatnia odsłona Festiwalu "Mniejszości pod polską flagą".