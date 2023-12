Warsztaty dekorowania bombek i pierników

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Do udziału w darmowych warsztatów dekorowania bombek i pierników miodowych zapraszają do Świątecznej Stodoły właściciele Agrodolinki w Gogolewie.

To już przedostatnia edycja weekendowego Jarmarku, który w każdą grudniową sobotę i niedzielę organizowany jest - także pod patronatem Radia Szczecin.



Gospodarze Agrodolinki podkreślają, że to wyjątkowa okazja, by własnoręcznie ozdobić bombki i pierniki na tydzień przed Wigilią. Pomaga w tym Sylwia Kulawiak, nauczycielka z niepublicznej szkoły podstawowej w Gogolewie. - To jest bombka akrylowa o średnicy 12 centymetrów. Można zrobić zdjęcie rodzinne jako upominek dla rodziców, dziadków. Dziadkowie mogą przyjść i zrobić dla dzieci, ale można wypełnić ją świątecznymi drobiazgami. Przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia nie powinno polegać na tym, że idziemy, kupujemy w sklepie. Wręcz odwrotnie, usiąść razem, zrobić ozdoby, udekorować dom, przygotować pierniki. To wtedy jest cała aura, możemy okazać uczucia, to są święta.



Igę z Gogolewa zastaliśmy już przy pracy nad swoim prezentem. - Dla dziadków, w środku są bombki wklejone. Jedni mieszkają bliżej, drudzy dalej. To taki prezent z okazji świąt dla nich.



W programie Świątecznej Stodoły znalazło się dziś także wspólne śpiewanie kolęd. W ofercie są również specjały kuchni domowej na świąteczny stół oraz jemioły i choinki - dla wszystkich chętnych jeszcze do 19.