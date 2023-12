Remontuje jacht, aby podjąć kolejne żeglarskie wyzwania [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szczeciński podróżnik Grzegorz Węgrzyn kończy właśnie naprawę jednostki zniszczeń po ostatnim rejsie do Arktyki.

Po pokonaniu huraganu i zderzeniu z górą lodową łódź żeglarza wymagała gruntownego remontu.



- Z częścią podwodną, z burtami i z silnikiem już sobie poradziłem, już jest wszystko naprawione. Została tylko jeszcze wymiana luków, czyli forklapy i achterklapy, pomalowanie pokładu i już będzie jacht całkowicie gotowy - mówi żeglarz.



Grzegorz Węgrzyn zapytany o plany na przyszłość nie ma wątpliwości, że remont jachtu to dopiero początek kolejnej wyjątkowej historii.



- Zdecydowanie kontynuacja. Przygotowuję się, podobnie jak za pierwszym razem, te same czynności wykonuję. Żeglarstwo i plany to jest całkowicie zła para. Tego się nie da. Może być tak, a może być tak - mówi Węgrzyn.



Z okazji nadchodzących Świąt żeglarz przygotował życzenia dla słuchaczy Radia Szczecin.



- Ja w tonacji chrześcijańskiej życzę wszystkim wiele łask Bożych. Niech Bóg przyniesie, Boża Dziecina niech przyniesie nową nadzieję, miłość. A prywatnie, być wytrwałym, spełniać marzenia, bo warto - mówi podróżnik.



Tego samego Grzegorzowi Węgrzynowi życzymy także i my. Stopy wody pod kilem i pomyślnych wiatrów.