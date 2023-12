Kierujmy się jakością, nie ceną - apelują organizacje promujące zdrową, ekologiczną żywność.

Warto stawiać na produkty kupione prosto od producenta, z niewielkich gospodarstw, nawet jeśli cena jest trochę droższa - dobrze zwrócić na to uwagę szczególnie teraz, w czasie przedświątecznych zakupów - mówił, w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi", Andrzej Buławski z organizacji Slow Food Convivium Szczecin.Stawką może być nasze zdrowie: - Klient nie szuka produktu. On szuka okazji, żeby kupić taniej. Bo jeśli by szukał produktu, to nie kupiłby białej kiełbasy na Wielkanoc, która się składa z 22 produktów. Po pandemii i w czasie pandemii lekarze mówili: mamy dobrze, zdrowo się odżywiać, to będziemy żyć. Choroba może nas dopaść, ale nas nie zabije...Jak rozpoznać ekologiczną żywność? Na co zwracać uwagę? Więcej na ten temat na naszej stronie w zakładce "Na Szczecińskiej Ziemi"