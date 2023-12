Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

150 lat w przyszłym roku obchodził będzie symbol Świnoujścia - "Biały Wiatrak", czyli Stawa Młyny. Z tej okazji, świnoujscy muzealnicy przygotowali specjalną wystawę.

Specjalna wystawa, na specjalną okazję. To gratka dla miłośników historii Świnoujścia mówi Leszek Kamiński z Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu.



- W tym roku mija 149, a w przyszłym roku 150 lat, jak oddano do użytku symbol Świnoujścia, czyli Stawa Młyny. W związku z tym zrobimy wystawę - zapowiada Kamiński.



Wystawa jest w przygotowaniu i za chwilę zastąpi inną czasową, którą zobaczyć można jeszcze zaledwie przez kilka dni, jak dodaje Małgorzata Płońska-Nagaba.



- Aktualna wystawa czasowa to portrety dzieci, fotografie z przełomu XIX i XX wieku do lat 60. XX wieku. Ta wystawa została wzbogacona modelami aparatów fotograficznych. Najstarszy pochodzi z lat 30. poprzedniego wieku. Na wystawie pojawił się również nowy eksponat - zabytkowy wózek dziecięcy, który datujemy, że jest z końca XIX wieku - informuje Płońska-Nagaba.



Wystawę z okazji 150-lecia Stawy Młyny zobaczyć będzie można pod koniec grudnia.