Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dziewięć milionów kosztować będzie modernizacja dworca kolejki wąskotorowej w nadmorskim Niechorzu.

Jego przebudowa połączona zostanie z remontem zabytkowego parowozu - mówi wójt gminy Rewal Konstanty Tomasz Oświęcimski.



- Dworzec kolei wąskotorowej to obecnie praktycznie ruina. Cieszymy się, że i dworzec, i parowóz wrócą do życia w maju 2025 roku. Zostanie on połączony z częścią muzealną, będzie pełnił funkcje publiczne. Dworzec będzie się składał ze starszej i nowej części. Powstanie tu takie centrum przesiadkowe - zapowiada Oświęcimski.



Przebudowa dworca i remont parowozu dofinansowane zostały z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład".