Wojciech Lizak: Dyktatura przyjemności zabija pamięć

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dyktatura przyjemności zabija pamięć o wydarzeniach grudnia we współczesnej historii polski - mówił, w "Rozmowie pod Krawatem", historyk dr Wojciech Lizak.

Wczoraj obchodziliśmy 53. rocznicę wydarzeń grudniowych z 1970 roku. W Szczecinie - jak co roku - odbyły się oficjalnie uroczystości.



Mimo takiego obchodzenia rocznic, pamięć o tamtych wydarzeniach się zaciera, a tak nie powinno być - mówił dr Wojciech Lizak: - Następuje taka zbiorowa amnezja, powiedziałbym. Nikomu się nie chce pamiętać, po prostu, bo jest dobrze, jest fajnie. Jest bardzo duży dobrobyt w społeczeństwie polskim. Po co rozpamiętywać coś, co psuje ten obraz? Co więcej, co może wrócić? Bo to nie jest tak wcale jasne, że to, co przeżywaliśmy w minionych epokach, między innymi myślę tutaj o stanie zagrożenia wojną, jest już na zawsze nieaktualne. Nieprawda nie jest.



17 grudnia 1970 roku doszło w Szczecinie do masakry grudniowej. Robotnicy chcieli zamanifestować m.in. przeciwko podwyżkom cen i propagandzie. Służby PRL, milicja i wojsko odpowiedziały ogniem. Zginęło 16 osób.