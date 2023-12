Fot. pixabay.com / sabinevanerp (CC0 domena publiczna)

Ponad 270 tysięcy złotych straciła seniorka ze Szczecinka. Dała się oszukać metodą "na wypadek".

Oszuści zadzwonili do niej informując, że jej syn miał wypadek w Niemczech i potrzebne są pieniądze, by wybawić go z kłopotów.



Pieniądze miały być rzekomo na poczet kaucji. Oszuści zażądali 300 tysięcy złotych. Oszustka podająca się za policjantkę poinstruowała seniorkę, co ma zrobić i odebrała przygotowaną torbę z pieniędzmi.



Seniorka po tym jak przekazała pieniądze zadzwoniła do swojego syna, jak się okazało nie doszło do żadnego wypadku.



Policja apeluje, by być czujnym i nie dać się oszukać, a wszystkie takie próby zgłaszać organom ścigania.