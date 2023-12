Nowa poradnia w Szpitalu Wojewódzkim. "Całe leczenie staje się skuteczniejsze" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Poradnia prehabiltacyjna powstała przy Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie.

Wyjaśnijmy, że działania prehabilitacyjne mają na celu przygotowanie pacjenta przed zabiegiem i wzmocnienie jego organizmu, aby skrócić czas rekonwalescencji po operacji.



Główną grupą są tutaj pacjenci onkologiczni i ci, którzy mają przed sobą zabiegi chirurgiczne - mówi prof. Tomasz Banasiewicz z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu.



- Mamy na to twarde dane naukowe, które pokazują, że przygotowanie pacjenta przez okres 4 do 6 tygodni pozwala na znaczące zmniejszenie powikłań, na szybsze uruchomienie pacjenta. Pozwala na to, że pacjent po zabiegu, wiedząc jak będzie wyglądał przebieg pooperacyjny, mając na to siłę i wydolność, jest w stanie dużo szybciej wstać z łóżka, zająć się tymi codziennymi czynnościami, szybciej wyjść do domu. Całe leczenie staje się zdecydowanie skuteczniejsze - mówi Banasiewicz.



Prehabilitacja ma również pozytywny wpływ na psychikę pacjenta, który czuje, że proces leczenia już się zaczął - dodaje profesor z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu.



- To takie klasyczne cztery filary w rehabilitacji, jak cztery nogi od solidnego stołka. Żywienie, wsparcie w zakresie wydolności fizycznej, szeroko rozumiana rehabilitacja i fizjoterapia, wsparcie psychologiczne i element chyba najtrudniejszy dla pacjenta, rzucenie nałogów albo przynajmniej ich znaczne ograniczenie. Wielki plus prehabilitacji, że pacjent z jednej strony jest wspierany w sposób nazwałbym to fizyczny, ale z drugiej to wsparcie psychiczne, daje mu poczucie takiego zaopiekowania, że wspólnie dążymy do celu, jakim jest jego zdrowie - mówi Banasiewicz.



Poradnia mieści się w budynku przy ulicy Broniewskiego 2 w Szczecinie.