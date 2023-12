Będzie mocno wiało w regionie - ostrzega IMGW.

Silnych podmuchów wiatru spodziewać możemy się w nocy w powiatach: kołobrzeskim, koszalińskim i sławieńskim. Prognozowany jest wiatr w porywach do 80 km/h.



Ostrzeżenie obowiązuje od północy do 11 we wtorek.