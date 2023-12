Mieszkańcy źle segregowali odpady, teraz zapłacą karę

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Odpowiedzialność zbiorową za nieprawidłową segregację śmieci ponieśli mieszkańcy Osiedla Pyrzyckiego w Stargardzie.

Wszystko zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nadzorujący funkcjonowanie systemu Zarząd Usług Komunalnych stwierdzi nieprawidłowości w osiedlowych śmietnikach, nakładając na spółdzielnię kary finansowe. Dodatkowe kwoty spółdzielnia wlicza do opłat mieszkańców.



To jedna z pierwszych decyzji administracyjnych tego typu, której skala obejmuje wszystkich mieszkańców w kilku budynkach osiedla. Wiceprezes stargardzkiej spółdzielni Ewa Pilarczyk przyznaje, że lokatorzy już płacą wliczoną karę.



- Spółdzielnia dostała dodatkowe opłaty za kilka budynków. To jest prawie 60 tys. zł. Dotyczy to osiedla Pyrzyckiego. Dodatkowo ta opłata jest przerzucona bezpośrednio na mieszkańców. Jest ona konkretnie za miesiąc październik - mówi Pilarczyk.



W tej sytuacji spółdzielnia prosi lokatorów by zwracali o uwagę, co i gdzie należy wyrzucać.



- Definiujemy ten punkt zbiórki odpadów i jeżeli w tym konkretnym punkcie, z którego korzysta wiele osób, stwierdza się nieprawidłową segregację, wówczas ta kara może być nałożona. Niestety to odpowiedzialność zbiorowa, która wzbudza bardzo duże kontrowersje wśród mieszkańców naszych zasobów - mówi wiceprezes stargardzkiej spółdzielni.



Zarząd Usług Komunalnych zapowiada wnikliwe kontrole kolejnych budynków, nie wykluczając sięgnięcia po finansowe kary wobec zarządców i wspólnot, których mieszkańcy nie radzą sobie z segregacją odpadów.