Dziecko zrobiło żart pijanym rodzicom

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Wezwali służby, bo jak informowali, ich dziecko zraniło się nożem - okazało się, że byli kompletnie pijani. Teraz rodziców z podkołobrzeskiego Gościna czekają konsekwencje prawne.

Służby ratunkowe zostały wezwane do jednego z domów w Gościnie. Na numer 112 zadzwonili rodzice, którzy wskazali, że ich dziecko zraniło się nożem w okolicach klatki piersiowej. Na miejscu pojawili się ratownicy medyczni, którzy jednak nie stwierdzili żadnych obrażeń u dziecka. Od rodziców wyczuli natomiast alkohol.



Na miejscu pojawiła się policja, a funkcjonariusze przebadali rodziców alkomatem. Okazało się, że w momencie zdarzenia byli kompletnie pijani. Dziecko postanowiło zrobić im żart udając obrażenia. Do śmiechu nie było natomiast policjantom. Po tym, jak mundurowi stwierdzili, że w domu nie ma trzeźwiej osoby dorosłej, dwoje dzieci w wieku 7 i 10 lat przewieziono do pogotowia rodzinnego. Cała sprawa zakończy się w sądzie.